Песков - о курсе доллара: Макроэкономическая ситуация остаётся спокойной, надёжной, предсказуемой

В Кремле высказались о ситуации в экономике России.

"Макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надёжной, предсказуемой, несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике", - приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который высказался о ситуации с ростом внебиржевого курса евро и доллара.

Ранее в Госдуме заявили, что курс доллара не влияет на жизнь обычного россиянина. Оказалось, что взгляды комитета ГД по экономической политике расходятся с тем, как видят курс американской валюты в правительстве России. Так, зампред комитета Артём Кирьянов ("Единая Россия") назвал "хорошей историей для экономики" курс в 100-120 руб. за доллар. Тогда как в Министерстве экономического развития РФ заявляли о рисках курса выше 100 руб. за доллар.