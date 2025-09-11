Трамп потребовал от премьера Израиля не наносить новые удары по Катару

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару, сообщил портал Axios.

Во время телефонного звонка глава Белого дома выразил негодование по поводу решения Израиля атаковать Доху.

"Это неприемлемо. Я требую, чтобы это больше не повторилось", - привели источники портала слова Трампа.

Ранее власти Катара заявили, что оставляют за собой право ответить Израилю на его нападение. В Дохе назвали удар "актом государственного терроризма".

Напомним, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС, которые находились в столице Катара. Из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.