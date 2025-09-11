Суд заблокировал сайт о способах выживания в случае апокалипсиса

В Братске суд вынес решение о блокировке сайта с инструкциями по выживанию в случае апокалипсиса.

Речь идет о сайте "Апокалипсис вики", посвященном изучению глобальных катастроф, их возможных причин и последствий, а также жизни после.

Байкальская природоохранная прокуратура зацепилась за статью о создании "волчьей ямы" – ловушки для диких животных. По мнению надзорного ведомства, страница содержит информацию об изготовлении и применении запрещенного орудия охоты. Суд согласился с этим доводом, передает канал "Осторожно, новости".