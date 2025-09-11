Свердловские власти настроены защищать русский язык от мата и иностранных слов

В Свердловской области ежегодно будет проводиться ряд мероприятий, нацеленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей. Одной из задач, поставленных врио губернатора Денисом Паслером - защита русского языка от нецензурной лексики и иностранных слов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Принятие мер на региональном уровне по защите русского языка от чрезмерного использования и заимствования иностранной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности", - говорится в документе. Какие именно это будут меры - не уточняется. Ответственными за это будут министерства культуры, образования, а также департаменты молодежной и информационной политики региона.

Такие меры должны защитить свердловчан "от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия" и пресечь любую деятельность, направленную на разрушение традиционных ценностей страны. Обсудить этот вопрос предстоит на заседании консультативного совета по делам национальностей.

В список мероприятий также входят: