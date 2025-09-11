11 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские власти настроены защищать русский язык от мата и иностранных слов

В Свердловской области ежегодно будет проводиться ряд мероприятий, нацеленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей. Одной из задач, поставленных врио губернатора Денисом Паслером - защита русского языка от нецензурной лексики и иностранных слов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Принятие мер на региональном уровне по защите русского языка от чрезмерного использования и заимствования иностранной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности", - говорится в документе. Какие именно это будут меры - не уточняется. Ответственными за это будут министерства культуры, образования, а также департаменты молодежной и информационной политики региона.

Такие меры должны защитить свердловчан "от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия" и пресечь любую деятельность, направленную на разрушение традиционных ценностей страны. Обсудить этот вопрос предстоит на заседании консультативного совета по делам национальностей.

В список мероприятий также входят:

  • укрепление гражданского единства;
  • сохранение исторической памяти и противодействия попыткам фальсификации истории;
  • сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей;
  • усиление роли традиционных ценностей в массовом сознании;
  • воспитание в духе уважения к традиционным ценностям;
  • поддержка общественных проектов и институтов гражданского общества в области патриотического воспитания и сохранения историко-культурного наследия народов России;
  • поддержка религиозных организаций традиционных конфессий;
  • формирование госзаказа на проведение научных исследований и создание материалов и произведений литературы и искусства, которые популяризировали бы традиционные ценности;
  • обеспечение госохраны объектов культурного наследия.

Теги: русский язык, лексика, традиционные ценности


