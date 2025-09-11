Свердловские власти настроены защищать русский язык от мата и иностранных слов
В Свердловской области ежегодно будет проводиться ряд мероприятий, нацеленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей. Одной из задач, поставленных врио губернатора Денисом Паслером - защита русского языка от нецензурной лексики и иностранных слов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
"Принятие мер на региональном уровне по защите русского языка от чрезмерного использования и заимствования иностранной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности", - говорится в документе. Какие именно это будут меры - не уточняется. Ответственными за это будут министерства культуры, образования, а также департаменты молодежной и информационной политики региона.
Такие меры должны защитить свердловчан "от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия" и пресечь любую деятельность, направленную на разрушение традиционных ценностей страны. Обсудить этот вопрос предстоит на заседании консультативного совета по делам национальностей.
В список мероприятий также входят:
- укрепление гражданского единства;
- сохранение исторической памяти и противодействия попыткам фальсификации истории;
- сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей;
- усиление роли традиционных ценностей в массовом сознании;
- воспитание в духе уважения к традиционным ценностям;
- поддержка общественных проектов и институтов гражданского общества в области патриотического воспитания и сохранения историко-культурного наследия народов России;
- поддержка религиозных организаций традиционных конфессий;
- формирование госзаказа на проведение научных исследований и создание материалов и произведений литературы и искусства, которые популяризировали бы традиционные ценности;
- обеспечение госохраны объектов культурного наследия.