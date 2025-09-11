В Екатеринбурге собственников исторического дома на Пушкина обязали отремонтировать его через суд

В Екатеринбурге суд обязал собственников отреставрировать многоквартирный исторический дом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет о доме на улице Пушкина, 7, который является объектом культурного наследия регионального значения. Историческое здание, входящее в ансамбль "Гостиница "Эрмитаж" В.Г. Черепанова", находится под госохраной с 1991 года. Однако специалисты управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области установили, что собственники годами не занимались его содержанием.

Так, в 2019 и 2023 годах инспекторы выявили многочисленные нарушения. Фасады были хаотично окрашены в разные цвета, установлены пластиковые окна, а также кондиционеры и антенны без согласования. А главным нарушением стала незаконная реконструкция крыши: над зданием возвели пристрой и всю кровлю сделали единой, что грубо исказило исторический облик памятника.

Требования управления привести дом в порядок собственники игнорировали, что стало причиной судебного иска. В итоге суд обязал последних в течение 3 месяцев получить официальное задание на реставрационные работы; за 12 месяцев разработать и согласовать научно-проектную документацию и в течение 4 лет выполнить все работы по ремонту и реставрации.

На сегодняшний день решение уже вступило в законную силу.

