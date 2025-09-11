Первая группа россиян успешно покинула Непал

Первая группа россиян успешно покинула Непал, где несколько дней назад начались массовые беспорядки. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.

Ранее стало известно, что около 400 граждан России находятся на данный момент в Непале. У семерых граждан РФ возникли проблемы с вылетом. По словам дипломата, часть из них все же смогла вылететь в Индию, остальные еще дожидаются своих рейсов.

В дипмиссии подчеркнули, что вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, поскольку ситуация в стране постепенно стабилизируется.

9 сентября в пресс-службе МИД РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в Непале нет. Обстановка вокруг Посольства России в Катманду остается спокойной. Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки.