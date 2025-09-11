Армения не планирует выводить российскую военную базу в Гюмри

Армения не рассматривает возможность вывода из страны российской военной базы.

"В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров", - сообщил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян. В мае этого года Симонян называл разговоры о выводе российской базы "абсурдом".

102-я российская военная база находится в Армении с 1995 года, гарнизон дислоцируется в Гюмри и несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. Срок действия договора о размещении базы истекает в 2044 году.