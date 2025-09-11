Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор завершил традиционный сбор предложений о том, что необходимо усовершенствовать в ЕГЭ. Такие опросы ежегодно проводятся после завершения основного периода ЕГЭ.

Все озвученные предложения носят в основном технический характер и касаются порядка проведения экзаменов. Из заслуживающих внимания - о разделении ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, а также о разрешении использовать калькулятор на ЕГЭ по математике. Об отношении к этим и другим предложениям Рособрнадзор ничего не сообщил.

По данным опроса SuperJob 2025 года, только 22% родителей поддерживают формат ЕГЭ, а 71% относится к ЕГЭ негативно. Однако Рособрнадзор настаивает, что альтернативы ЕГЭ нет.