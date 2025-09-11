11 Сентября 2025
Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

«Атомстройкомплекс» помогает повышать интерес к профессиональному образованию среди молодежи Березовского

«Атомстройкомплекс» расширяет программу по подготовке квалифицированных рабочих кадров для строительной отрасли. Список учреждений профессионального образования, которые поддерживает «Атом», дополнил Берёзовский техникум «Профи». Через различные форматы взаимодействия с компанией – экскурсии, лекции и практику – здесь проходит 70% студентов. Как отметили в техникуме, поддержка "Атомстройкомплекса" - крупнейшего строительного холдинга на Урале как работодателя уже привела к росту интереса к востребованным специальностям.

(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"В этом году мы впервые зафиксировали конкурс при поступлении на ряд специальностей в нашем учебном заведении. Это как раз те направления, которые востребованы на предприятиях «Атома», – отметила директор техникума Анастасия Россель. – Кроме того, средний балл аттестатов входящего потока поднялся до 4,5. Это прямое свидетельство повышения качества и престижа нашего техникума и среднего профессионального образования в целом".

Подготовка будущих специалистов ведется в учебном заведении при непосредственном участии сотрудников предприятий «Атома». Специалисты компании проводят для студентов лекции и мастер-классы, передавая актуальный отраслевой опыт. Ежегодно учащиеся техникума проходят производственную практику на предприятиях компании, таких как «Изоплит», «Берит», расположенных в Березовском. Это позволяет студентам применять полученные знания в реальных производственных условиях, не покидая родного города.

"Основой сотрудничества является интеграция образовательного процесса с производственными задачами предприятий компании. Поэтому мы инвестируем в инфраструктуру, чтобы студенты осваивали профессию на современном оборудовании, и напрямую участвуем в учебном процессе. Такой подход позволяет готовить нужных нам специалистов: сварщиков, электромонтеров, слесарей по ремонту оборудования, которые понимают конкретные производственные задачи и после выпуска приходят в «Атом» на стройки и заводы", — заявил директор по экономике ООО «Изоплит» ( входит в структуру «Атомстройкомплекса») Павел Чирков.

Также работодатель активно помогает обновлять материально-техническую базу техникума «Профи». В 2024 году «Атом» выполнил ремонт учебных классов и мастерских для подготовки сварщиков и электромонтеров, заменил оконные блоки в столовой, поставил современное обучающее оборудование в ряде аудиторий, включая специализированный стенд для диагностики неисправностей в электрических цепях. В техникуме появилась именная аудитория «Атома», отремонтированная и оснащенная компанией. Здесь студенты могут знакомиться с холдингом и выбрать свое профессиональное будущее на одном из его предприятий.

(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Напомним, «Атомстройкомплекс» является ключевым работодателем строительного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет», оказывает поддержку различным учебным заведениям как в организации практических занятий, так и в содержании и обновлении учебных корпусов. Совместные усилия образовательных учреждений и бизнеса при поддержке федеральных властей направлены на формирование кадрового резерва для реализации текущих и перспективных строительных проектов региона и повышение престижа строительных профессии среди молодежи.

Теги: атомстройкомплекс, профессиналитет, техникум профи, кадры, строительная отрасль


