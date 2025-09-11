11 Сентября 2025
в россии
Здравоохранение Тюменская область Уральский ФО
Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Пермского края

В Тюменской области выпускники медвузов выбирают программу "Земский доктор"

Выпускники медвузов выбирают программу "Земский доктор", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

1179 медицинских специалистов: врачей, фельдшеров переехали в села и деревни Тюменской области с 2012 года. 822 врача и 357 специалистов со средним медицинским образованием воспользовались "земскими" программами и переехали в небольшие населенные пункты Тюменской области. В их числе врач-терапевт Областной больницы №13 Алена Строжкова. Еще в детстве она твердо знала, что будет врачом.

"Меня всегда восхищали люди в белых халатах. Казалось, что они обладают какой-то особой силой – силой исцеления и помощи", - поделилась Алена Строжкова.

После окончания Тюменской государственной медицинской академии и обучения в интернатуре она стала работать врачом-терапевтом участковым в селе Исетском. Переехала в этот населенный пункт благодаря программе "Земский доктор". Отработав обязательные пять лет, приняла решение остаться.

"Я поняла, что здесь могу принести больше пользы. Здесь я знаю каждого пациента по имени, вижу, как мои знания и опыт помогают людям. Да, работа в сельской местности непростая, но она приносит огромное удовлетворение", – поделилась врач.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" входят в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". В рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусмотрена выплата. Сумма зависит от места будущей работы. В отдаленных и труднодоступных территориях, а также местности приравненной к районам Крайнего Севера, размер выплаты больше.

Теги: Земский доктор, выпускники, медвузы


