Минпрос хочет скорректировать приоритеты в образовании

В Минпросвещения предложили скорректировать Стратегические приоритеты в сфере реализации госпрограммы по развитию образования. Проект постановления Правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Приоритеты были закреплены постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года, которое утвердило госпрограмму "Развитие образования до 2030 года". В предлагаемых изменениях указано, что необходимо "обновление содержания общего образования, в том числе через развитие математического и естественно-научного образования в рамках единого образовательного пространства".

При этом "сервисы и компоненты безопасной цифровой образовательной среды с электронными образовательными ресурсами дополнят традиционную систему образования", что не очень вяжется с развитием математического и естественно-научного мышления.

Еще одно характерное уточнение. Будут исключены слова о том, что "ежегодно субсидируются мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом". То есть государство отказывается от субсидирования по созданию условий для занятий физкультурой в провинции. Также исключаются слова об обновлении материально-технической базы для занятий физкультурой в школах. Они заменяются на слова о "развитии групп продленного дня".

Если первое вышеуказанное изменение направлено на улучшение образования, то все остальные - скорее наоборот.