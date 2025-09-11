В России мошенники осуждены за перевод 50 млн с карт покойников

В Москве осуждены члены банды, переводившие деньги с карт умерших клиентов. Решение принял Бутырский райсуд столицы.

В состав банды входили сотрудники федеральных операторов сотовой связи, финансово-кредитных учреждений и иные люди. "Работа" группы шла в Москве, Московской и Саратовской областях, Краснодарском крае, Крыму.

Злоумышленники быстро узнавали о дате смерти абонентов и перевыпускали их сим-карты. Схема позволила преступникам получить доступ к мобильным приложениям бывших клиентов и вывести на подконтрольные счета более 50 млн руб.

Приговор подсудимым – лишение свободы на срок от 6 до 14 лет и штрафы на сумму от 250 до 400 тыс. руб., сообщает центр общественных связей ФСБ России.