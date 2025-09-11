Одну из улиц Екатеринбурга закроют до 30 ноября из-за строительства водопровода

В Екатеринбурге почти до конца нынешнего года закроют улицу Советских женщин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение по Советских женщин будет закрыто от улицы Шаумяна до улицы Федорова. Ограничения продлятся с 22 сентября по 30 ноября. Известно, что на данном участке будут прокладывать водопровод.

Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Шаумяна, Хасановской и Федорова. Маршруты общественного транспорта при этом не изменятся.