Массовая драка произошла около кафе во Владивостоке после лезгинки

Во Владивостоке произошла массовая драка после исполнения лезгинки возле кафе, сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, в драке участвовали несколько десятков мужчин. Предположительно, среди них были иностранцы.

Жители ближайших домов вызвали полицию. Участников драки доставили в отдел, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В прошлом году в Избербаше (Дагестан)1 3 туристов задержали после массовой драки на городском пляже. По данным полиции, несколько гостей республики поссорились между собой из-за лезгинки.