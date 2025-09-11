Массовая драка произошла около кафе во Владивостоке после лезгинки
Во Владивостоке произошла массовая драка после исполнения лезгинки возле кафе, сообщает Amur Mash.
По данным Telegram-канала, в драке участвовали несколько десятков мужчин. Предположительно, среди них были иностранцы.
Жители ближайших домов вызвали полицию. Участников драки доставили в отдел, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
В прошлом году в Избербаше (Дагестан)1 3 туристов задержали после массовой драки на городском пляже. По данным полиции, несколько гостей республики поссорились между собой из-за лезгинки.