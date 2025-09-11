В Белом доме подавлены убийством Кирка

В Белом доме подавлены убийством американского активиста и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на советника администрации.

Чиновники в Белом доме были шокированы и опустошены. Кирк получил на мероприятии огнестрельное ранение в шею и умер почти сразу. Как пишет Wall Street Journal, на публичных мероприятиях президента США теперь будут усилены меры безопасности.

Washington Post пишет, что после убийства Кирка многие сторонники Трампа выступили с требованием силового ответа, но действующая администрация пока не планирует никаких мер.

Эксперты отмечают, что убийство Кирка может привести к углублению раскола в США. По данным Reuters, в США наблюдается самый продолжительный период политического насилия с 1970-х годов. С начала 2021 года было зафиксировано более 300 случаев политически мотивированных насильственных действий.

Ранее Кирк выступал против помощи Украине, называл Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он основал молодежную организацию Turning Point USA, популярную в традиционалистской среде, и стал одним из самых влиятельных общественных деятелей среди сторонников Трампа. Он проводил дебаты против либералов. Его последний пост касался убийства в США украинской беженки Ирины Заруцкой, в котором он раскритиковал бездействие предыдущих властей в отношении преступности.



