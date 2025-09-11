В Госдуме заявили, что курс доллара больше не влияет не жизнь обычного россиянина

В Госдуме заявили, что курс доллара не влияет на жизнь обычного россиянина.

Оказалось, что взгляды комитета ГД по экономической политике расходятся с тем, как видят курс американской валюты в правительстве России.

Так, зампред комитета Артем Кирьянов ("Единая Россия") назвал "хорошей историей для экономики" курс в 100-120 рублей за доллар. Тогда как в Министерстве экономического развития РФ заявляли о рисках курса выше 100 рублей за доллар.

"Вот на сегодняшний день 100-120 рублей за доллар — это такая, в общем, хорошая история для экономики. Мы уже за эти годы увидели, что это не влияет на жизнь обычного человека. Потому что мы отвязали эту историю напрямую от доллара. Нет уже никаких историй про то, что доллар упал, и это значит, что всё. Теперь эта картинка экономическая, чем жизненная. Сейчас у нас поменялась привязка. Раньше было действительно очень актуально и жизненно важно следить за курсом доллара, евро, рубля. Это вызывало немедленную реакцию на рынках, в экономике, в потреблении, немедленную реакцию на цены. Например, российский лук стоит дороже, потому что вдруг что-то произошло с рулём и долларом. Сейчас это всё уже не так", - цитирует народного избранника радиостанция "Говорит Москва".

Стоит отметить, что курс доллара напрямую влияет на наполняемость федерального бюджета, который расходуется в том числе и на социальные обязательства государства. В 2023 году министр финансов России Антон Силуанов говорил, что каждый рубль в стоимости доллара к базовой оценке Минэка стоит бюджету "под 100 млрд руб." – в плюс или в минус в зависимости от роста или снижения курса.