11 Сентября 2025
Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области дал старт работе самого высокотехнологичного за Уралом комплекса по переработке отходов

Современный комплекс по переработке отходов «Сибирь» – самый высокотехнологичный в Сибири и на Дальнем Востоке, построенный по национальному проекту «Экологическое благополучие» запустили в эксплуатацию.

Старт работе комплекса дал губернатор Томской области Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Мы решаем экологическую задачу с экономическим эффектом, – подчеркнул губернатор Владимир Мазур на открытии КПО «Сибирь». – Переработка отходов позволит не только вдвое сократить объем отходов на полигоне, но и направлять вторсырье на глубокую переработку, запускать отдельные производства строительных материалов, пластиковых изделий и другие. Уже рассматриваем поблизости земельные участки для формирования соответствующего промышленного кластера».

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

КПО «Сибирь» создали в рамках концессионного соглашения, участниками которого стали Администрация Томской области, ООО «Томская региональная концессионная компания» и Сбербанк. Строительство было начато 1 марта 2024 года на участке площадью 9,1 гектара рядом с северной площадкой промышленного парка «Томск». Стоимость проекта составила 3,8 млрд рублей.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Комплекс создали в рекордные сроки, всего за 12 месяцев. В мае 2025 года было получено официальное разрешение на ввод в эксплуатацию, а в июне – соответствующая лицензия. Мощность объекта, согласно проекта, до 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, участка компостирования – до 100 тысяч тонн отходов в год. На площадках комплекса будут перерабатывать отходы трех муниципалитетов Томской области (Томска, Северска и Томского района), где концентрируется около 80% всех отходов региона.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Генеральный директор ООО «Томская региональная концессионная компания» Дмитрий Митасов уточнил, что проведя перенастройку оборудования, можно будет увеличить производственную мощность КПО «Сибирь» до 300 тысяч тонн и, таким образом, комплекс сможет принимать на переработку отходы из других муниципалитетов региона. Сейчас комплекс принимает твердые коммунальные отходы в объеме порядка 700 тонн ежесуточно.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Развивая экономику и производства, решая социальные задачи, мы следуем курсу Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И забота об экологии, охрана окружающей среды – одна из приоритетных целей», – отметил также губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев отметил, что реализованный проект – самое масштабное подобное производство в Сибири и на Дальнем Востоке и поблагодарил команду губернатора за активную помощь.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Благодарю администрацию, губернатора Томской области, наших партнеров по проекту. Команда проекта работала очень профессионально. Это и подготовка документации, и строительно-монтажные работы. Для нас это как финансовая инвестиция, так и реализация нашей стратегии в области охраны окружающей среды. Мы рассчитываем, что этот проект будет примером для всей нашей страны», – сказал Дмитрий Солнцев.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

В церемонии запуска производства также участвовали председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, заместитель генерального директора концерна «Уралвагонзавод», поставившего 76 единиц высокотехнологичного оборудования, Андрей Абакумов и другие.

