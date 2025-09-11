Российский филиал L’Oreal требует от таможенников 896 миллионов

Российское подразделение французского бренда L’Oreal (АО "Л'Ореаль") подало иск к Центральному таможенному управлению. Документы поданы в Арбитражный суд Москвы.

Иск подан 8 сентября. Дата рассмотрения пока не назначена, говорится в карточке иска на сайте инстанции. Сумма требований не озвучена, однако "Ведомости" сообщают о сумме в 896 млн руб. Что именно стало причиной обращения в суд, пока не известно.

После начала военной операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Поначалу об этом объявили и в L'Oreal, однако в результате компания не покинула российский рынок. Магазины сети закрылись, потом производство было частично локализовано в России - налажено производство средств гигиены. Декоративную и уходовую косметику, а также различные другие категории товаров импортируют из Европы.