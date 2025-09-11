Более шести лет. Киев увеличил вдвое сроки выплат родным погибших

Сроки выплат родственникам погибших на фронте на Украине увеличат вдвое. Сумма не изменится. Об этом заявило минобороны Украины.

За каждого погибшего полагается 15 млн гривен (более 30 млн рублей), но выплачивать будут не за 40 месяцев, а за 80, то есть в течение более чем шести лет. Сразу выплачивается только 20%. Будто бы это усилит "плановость и устойчивость системы поддержки", обеспечивает долгосрочную финансовую поддержку семьям погибших.

До конца года в бюджете Украины не хватает 300 млрд гривен на военные расходы, и выплаты семьям погибших занимают немалую долю. Цель нововведений очевидна - отсрочить выплаты на неопределенный срок.

В последнее время в разных городах Украины проходили митинги, на которых люди требовали выплатить деньги за погибших. Также люди возмущены, что сотни тысяч мужчин официально числятся пропавшими без вести, и деньги на них не полагаются. А в это время на кладбищах тысячами хоронят "неизвестных воинов". Людей отправляют воевать за правящий режим, а потом еще не признают погибшими, чтобы ничего не платить. По этой причине ВСУ не хотят забирать с поля боя погибших.

В июне украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что только за 6 тыс. полученных от России тел погибших боевиков ВСУ Киев должен выплатить более 2 млрд долларов. Но это никто не будет делать. Об этом говорят и внутри Украины.