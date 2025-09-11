На производственной базе в Прикамье во время прохождения практики погиб студент колледжа

На производственной базе в Карагайском муниципальном округе во время прохождения практики погиб студент колледжа. Трагедия произошла накануне вечером, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Студент зашел в цех, попал в шнек стационарного бетоносмесителя, получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Верещагинским межрайонным следственным отделом регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Следователем СК назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы. Следственными органами будет дана правовая оценка действиям лиц, которые были обязаны следить за соблюдением требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.