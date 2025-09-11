Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует со следующей недели

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует не 20, как изначально планировалось, а 15 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

"Традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, а затем – в многоквартирные дома", - написал градоначальник в своих соцсетях.

Ранее мы писали, что в городской администрации уже отчитались о проделанной работе. Было заменено почти 49 км инженерных сетей, опрессовки проведены в 80% жилых домов и объектов соцсферы, загерметизировано 12 тыс. погонных метров межпанельных стыков. Помимо этого, было отремонтировано 26,5 тыс. кв.м. кровли, 8 тыс. кв.м. отмостков и почти столько же фасадов.

Подготовка к новому отопительному сезону идет согласно плану.