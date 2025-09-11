14 человек погибли на Бали в результате наводнения
По меньшей мере 14 человек погибли в результате масштабного наводнения на курортном острове Бали в Индонезии. Самые разрушительные последствия проливных дождей наблюдаются в провинции Восточная Нуса – Тенгара.
Спасатели ведут поиски пропавших без вести, часть жителей эвакуирована из разрушенных домов, их размещают в более безопасных районах.
Сообщается, что затоплены были не менее 120 населенных пунктов, произошло более десятка оползней.
Власти столицы Бали – города Денпасар - объявили о введении чрезвычайного положения.