14 человек погибли на Бали в результате наводнения

По меньшей мере 14 человек погибли в результате масштабного наводнения на курортном острове Бали в Индонезии. Самые разрушительные последствия проливных дождей наблюдаются в провинции Восточная Нуса – Тенгара.

Спасатели ведут поиски пропавших без вести, часть жителей эвакуирована из разрушенных домов, их размещают в более безопасных районах.

Сообщается, что затоплены были не менее 120 населенных пунктов, произошло более десятка оползней.

Власти столицы Бали – города Денпасар - объявили о введении чрезвычайного положения.