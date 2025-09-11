В Польше ограничили полёты вблизи границы с Украиной и Беларусью

В Польше ограничили полёты в восточной части страны вдоль границы с Украиной и Белоруссией.

Ограничения действуют с вечера 10 сентября по 9 декабря включительно. По ночам в указанной зоне нельзя будет летать никому, кроме бортов военной авиации. Круглосуточно запрещены полёты гражданских беспилотных судов, приводит РБК данные RMF FM, ссылающегося на Агентство польской авиационной навигации.

Ранее Варшава заявила о сбитии 4 из 19 беспилотников, нарушивших минувшей ночью воздушное пространство страны. Власти Польши считают, что это были российские беспилотники.