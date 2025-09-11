Из-за тысячи рублей мужчина чуть не лишился глаза: в Прикамье грабитель распылил жертве перцовку в лицо

В Кизеле 38-летний мужчина распылил перцовый баллончик при хищении денег у мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж с применением насилия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

В июле текущего года в дежурную часть территориального отделения полиции обратился 61-летний местный житель и сообщил о нападении.

Стражи порядка установили, что заявитель накануне распивал алкоголь у себя дома в компании приятеля и ранее незнакомого мужчины. После ухода одного из гостей у второго созрел план завладеть деньгами хозяина квартиры и потребовал у него наличные. Получив отказ, обвиняемый дважды распылил в глаза потерпевшему содержимое перцового баллончика и ударил по лицу. Воспользовавшись тем, что он не может оказать сопротивление, злоумышленник достал из кармана надетых на владельце брюк деньги и скрылся.

Сумма украденного составила чуть больше тысячи рублей, у потерпевшего - химический ожог глаза. Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Со слов злоумышленника, часть украденных денег он успел потратить на еду. В ходе осмотра квартиры и личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты оставшиеся деньги потерпевшего.

На период следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.