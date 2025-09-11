В Непале вновь вспыхнули беспорядки

В Непале вновь начались беспорядки - на фоне переговоров о кандидате на пост временного премьер-министра страны.

У здания штаба армии в Катманду произошли столкновения различных групп, называющих себя представителями "Поколения Z", пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Военные пытались разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба.

Протестующие настаивают на том, чтобы на должность премьера был назначен именно их кандидат. Многие из группировок активно поддерживали мэра Дхарана Харку Сампанга.

Ранее бывшая председательница Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась занять пост врио главы правительства. Сообщалось, что представители протестующих пришли к консенсусу по вопросу выдвижения ее на пост и проведения переговоров с командующим армией.

Массовые митинги в Непале прозвали "Революцией поколения Z". 5 сентября власти заблокировали многие социальные сети, заявив, что платформы нарушили новые правила регистрации. В ответ тысячи молодых людей вышли на улицы в Катманду. Число погибших в антиправительственных протестах в Непале возросло до 30 человек, более 1000 пострадали. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей, однако протесты не утихли.