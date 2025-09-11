Паслер ликвидировал Координационный центр Куйвашева по санитарно-эпидемиологическому благополучию

Врио губернатора Свердловской области подписал документ "О признании утратившим силу распоряжения регионального правительства "О создании Координационной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области". Соответствующая информация опубликована на портале правовой информации.

Напомним, что комиссию создали в 2017 году по поручению тогда еще главы региона Евгения Куйвашева. До апреля 2025 года ее возглавлял замгубернатора Павел Креков.

В документе сказано, что Координационную комиссию ликвидируют в соответствии со статьей 111 областного закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области".