В Свердловской области стартовал конкурс "Народный участковый 2025"

На Среднем Урале стартовал ежегодный конкурс МВД России "Народный участковый 2025". Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, основная цель мероприятия – повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных.

"В конкурсе принимают участие представители территориальных ОВД. Чтобы люди смогли получить полное представление о каждом из претендентов на победу, на сайте областного полицейского Главка размещена информация о профессиональном опыте и достижениях конкурсантов. Участники голосования могут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии конкретного "Анискина", какое количество обращений рассмотрено им, как его характеризуют коллеги и граждане. Конкурс проводится в три этапа. Онлайн-голосование в рамках первого этапа будет проводиться на главной странице сайта ГУ МВД области под баннером "Народный участковый 2025" с 11 по 20 сентября, второго этапа – с 7 по 16 октября", - отметил полковник Горелых.

Он также пояснил механизм процедуры голосования: для этого необходимо навести курсор на фотографию одного из представленных участников, за которого вы желаете отдать свой голос. Затем кликнуть по появившейся в центре фотографии через кнопку "Проголосовать", указав диапазон с защитного изображения, и нажать "Проголосовать".

Лучший участковый уполномоченный полиции Свердловской области примет участие в финальном этапе конкурса, который будет проводиться в форме онлайн-голосования на сайте Министерства внутренних дел РФ. Валерий Горелых призвал уральцев поддержать земляков в погонах.