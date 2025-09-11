Россияне снова начали одеваться в секонд-хендах

Среди россиян растет популярность секонд-хендов. Количество покупок в магазинах с б/у одеждой за год выросла на 58%, тогда как продажи традиционных магазинов одежды падают, посчитали МТС Банк и МТС AdTech. При этом в исследовании отмечается, что средний чек покупки в комиссионном магазине уменьшается (-14% за год). Другими словами, россияне покупают самую дешевую одежду.

Аналитики, впрочем, говорят не о резком снижении доходов населения, а о "формировании более осознанной модели потребительского поведения: люди стали рациональнее подходить к обновлению своего гардероба". Снижение же продаж новой одежды эксперты объясняют миграцией покупателей на маркетплейсы, где к тому же представлены и ушедшие с российского рынка бренды, передает издание "Подмосковье сегодня".