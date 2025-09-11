Половине россиян не хватает денег

Россия разделилась: половине граждан (49%) хватает денег, половине (50%) – не хватает. Только 56% работающих респондентов сообщили, что в прошлом месяце им хватило денег до зарплаты. За пять лет число таких граждан выросло только на 6%, таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи отмечают, что "большинство россиян по-прежнему живут в зоне неопределенности между "скорее хватает" и "скорее не хватает".

Выяснилось, что женщинам чаще не хватает денег – это косвенно указывает на гендерный разрыв в доходах.

"Жители столиц финансово чувствуют себя лучше остальных россиян: 69% работающих в Москве или Санкт-Петербурге в прошлом месяце хватило денег до зарплаты (против 52-58% среди жителей других городов и сел), и только 10% от всех опрошенных в столицах говорят, что им не хватает денег. Чем меньше размер населенного пункта, тем выше этот показатель, в малых населенных пунктах (до 100 тыс. чел.) и селах он составляет уже 22-23%", - рассказали социологи.