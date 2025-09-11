525 миллионов рублей кредиторской задолженности списали судебные приставы Прикамья участникам СВО

525 миллионов рублей кредиторской задолженности списали судебные приставы Прикамья 2 214 участникам СВО. Прекращено 7 051 исполнительное производство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

В отношении граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 декабря 2024 года на срок свыше одного года, исполнительные производства по кредитным обязательствам, в том числе ипотеке, прекращаются. Сумма кредитных обязательств должника-участника СВО или его супруга (супруги) не может превышать 10 млн рублей.

Для оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер необходимо в любой рабочий день обратиться с заявлением в структурное подразделение ГУФССП России по Пермскому краю, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат Главного управления. Также заявление о прекращении исполнительного производства участники СВО и их супруги могут подать дистанционно при помощи официальных Интернет-ресурсов.

При подаче заявления необходимо указать номер исполнительного производства и предоставить копию документа, подтверждающего участие в боевых действиях. Супругам участников СВО необходимо предоставлять копию свидетельства о браке.