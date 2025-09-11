В Средней Азии спасли туриста из Екатеринбурга, сломавшего ногу в горах

В горах Таджикистана спасли туриста из России, пострадавшего во время восхождения.

В помощи нуждался 44-летний Антон Телицин из Екатеринбурга. Он сломал ногу при падении с высоты в горах на северо-западе страны.

На месте трагедии ему оказали первую помощь. Потом пострадавшего с помощью специальной медицинской повозки эвакуировали по сложным горным дорогам в село Вору, откуда доставили в Центральную больницу Пенджикента, пишет ТАСС.