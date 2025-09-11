Кадыров заявил, что мессенджер Max делает безопасным "участие официальных ведомств"

Глава Чечни Рамзан Кадыров завел канал в мессенджере Max. Пока удалять свой канал в Telegram (где у него 2 млн подписчиков) руководитель республики не планирует.

"Теперь мои публикации можно читать и там [в мессенджере Max]. Платформа многофункциональная, активно используется в республике, к ней уже присоединились органы власти и многие организации. Кроме того, Max зарекомендовал себя как площадка с достоверной и проверенной информацией. Благодаря участию официальных ведомств и организаций пользователи получают прямой доступ к надежным данным", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

"Приложение предлагает удобные функции для личного общения — чаты и звонки. Интерфейс выполнен в понятном и привычном формате. Это делает использование удобным на любых устройствах", - продолжает рекламировать Max Кадыров.

Ранее стало известно, что самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев (Самарская область) удалил свой Telegram-канал, где у него было 110 тыс. подписчиков, и перешел в Max – там на него подписалось около 10 тыс. пользователей. При этом название удаленного канала губернатора быстро заняли неизвестные пользователи, так что теперь вернуть аккаунт с постами Федорищеву будет сложно.