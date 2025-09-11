В Екатеринбурге суд отказал в УДО посреднику в получении взятки подмосковным чиновником

В Екатеринбурге суд отказал в условно-досрочном освобождении Алексею Комягину, получившему срок за посредничество во взятке чиновнику из Подмосковья.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Комягин выступал посредником в получении взятки заместителем главы администрации города Ступино Московской области. В марте 2023 года Ступинским городским судом Алексей Комягин был признан виновным. С учетом апелляционного определения Московского областного суда ему было назначено 7 лет колонии строгого режима со штрафом в 6 млн рублей.

Недавно осужденный подал ходатайство об УДО. Однако в прокуратуре выступили против, указав, что Комягин не выплатил штраф и допустил нарушения в период отбывания срока. В свою очередь, администрация колонии допустила возможность его условно-досрочного освобождения.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга согласился с мнением прокурора и в удовлетворении ходатайства отказал. Алексей Комягин продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы.