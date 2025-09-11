МВД РФ переобъявило в розыск Родченкова

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск в России по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе МВД России.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что причиной переобъявления в розыск могло стать новое уголовное дело в отношении Родченкова.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. В России экс-глава московской антидопинговой лаборатории стал фигурантом уголовного дела в июне 2016 года. В сентябре 2017 года он был заочно арестован Басманным судом Москвы. Родченков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.

Следствие опровергает данные, предоставленные Родченковым, который, по мнению президента России Владимира Путина, работал под контролем спецслужб США.