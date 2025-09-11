11 Сентября 2025
Приволжский ФО Пермский край
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Осужденный за нападение на пермскую школу Биджаков не признал иск РФ в 1,1 миллион рублей

Лев Биджаков, осужденный в 2018 году за нападение с ножом в пермской школе №127, не согласился с иском Территориального управления Росимущества о взыскании с него 1,1 млн руб. как неосновательного обогащения, сообщает РБК Пермь.

Напомним, 24-летнего Льва Биджакова приговорили к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы за нападение на учеников 4 "Б" класса и учительницу Наталию Шагулину. Инцидент произошел утром 15 января 2018 года. 18 декабря 2018 года Мотовилихинский районный суд Перми признал 17-летнего на тот момент Биджакова виновным в разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ), приготовлении к убийству двух или более лиц, в том числе малолетних, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 30, пп. "а, в, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Иски всех 20 потерпевших о возмещении вреда были удовлетворены. В счет погашения долга был обращен во взыскание автомобиль Toyota RAV4 2015 года выпуска, принадлежавший отцу осужденного, бизнесмену Роману Биджакову. В 2020 году машину продали за 1,1 млн руб., а вырученные средства направили потерпевшим.

В 2022 году Пермский краевой суд признал состоявшиеся торги недействительными. Автомобиль истребовали у покупателя и вернули Роману Биджакову. В 2023 году покупатель отсудил у ТУ Росимущества компенсацию убытков в размере 1,1 млн руб. В 2025 году ведомство потребовало, чтобы Биджаков-младший возместил эту сумму. На слушаниях 10 сентября в Мотовилихинском районном суде Перми представитель истца Наргиза Карпова пояснила правовую позицию. Исполнение приговора Биджаковау в части гражданских исков потерпевших состоялось за счет федерального бюджета. Таким образом, с его стороны возникло неосновательное обогащение.

Биджаков, участвовавший в заседании по видеосвязи из колонии ИК-29, с предъявленной суммой не согласился.

"У меня нет таких средств, чтобы оплатить иск. В колонии я трудоустроен, из моей зарплаты вычитают средства в пользу потерпевших", — заявил он.

Судья Елена Русакова запросила у службы судебных приставов данные об исполнительном производстве. Согласно данным ГУ ФССП, общая сумма задолженности Биджакова составляет около 3 млн рублей.

