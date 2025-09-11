Сальдо: Трасса Херсон - Николаев под нашим огневым контролем

Трасса Херсон - Николаев находится под огневым контролем российских военных, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку", - сказал он "РИА Новости".

По его словам, ВСУ сейчас используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку к северу от Херсона.

В конце августа на Украине заявили о дроновом полуокружении Херсона, которому грозит воздушная блокада. Так считает боевик и экс-депутат Рады Игорь Луценко. Он сказал, что трасса Херсон - Николаев слишком опасна из-за российских дронов. Используется единственная дорога к северу. То же самое подтвердил Сальдо. Он подчеркнул, что установление огневого контроля над дорогой стало одним из достижений нашей армии.

На прошлой неделе Луценко заявил, что на трассу уже никого не пускают, так как "русские эту дорогу полностью контролируют". Процесс шел постепенно, но ВСУ не смогли ничего сделать.

"Чтобы бороться с fpv-дронами, которые фактически сейчас способны заблокировать большое количество прифронтовых городов, в частности Херсон , – против этого осмысленной работы не ведется", – посетовал Луценко, добавив, что возможности ВС РФ в этом отношении только растут.

Украинский политолог Юрий Дудкин говорит, что трасса Херсон - Николаев усеяна подбитой украинской техникой и бронеавтомобилями.

Напомним, в Херсонской области освобождена только территория на левому берегу Днепра, или около 75%.

