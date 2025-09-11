В Каменске-Уральском буду судить старшую медсестру за начисление своим сотрудницам завышенных выплат

В Каменске-Уральском перед судом предстанет бывшая старшая медсестра городской больницы Каменска-Уральского, обвиняемая в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, та начисляла другим медработникам повышенные стимулирующие выплаты.

По версии следствия, в обязанности старшей медицинской сестры входили организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Благодаря этому, в период с 2021 года по 2024 год, она лично изготавливала и подписывала табели учета использования рабочего времени и протоколы распределения стимулирующего фонда. В них она указывала неверные сведения о дополнительных часах и положенных остальным медсестрам под ее началом завышенных суммах стимулирующих выплат.

Впоследствии она передавала указанные документы для расчета оплаты труда на исполнение в отдел бухгалтерии, а полученные деньги медсестры переводили на карту обвиняемой. Сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей, которыми старшая медсестра воспользовалась по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.