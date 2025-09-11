Губернатор назвал ситуацию в Белгороде тяжелой из-за массированной атаки БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал тяжелой обстановку в Белгороде и Белгородском районе из-за очередной массированной атаки БПЛА.

"Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате ", - написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, ВСУ за прошедшие сутки атаковали Белгород 41 беспилотником, из них 28 были сбиты. Ранены трое мирных жителей. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, социальные и административные здания, 15 транспортных средств. Сегодня утром от ударов БПЛА ранен мужчина. Повреждены соцобъект, три автомобиля и две квартиры.