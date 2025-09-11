Цена на кассе завышена - отдай товар бесплатно

В Госдуму депутатами от фракции "Новые люди" внесен законопроект о том, чтобы обязать магазины бесплатно отдавать покупателям товары, при покупке которых выяснилось, что фактическая цена выше той, что указана на ценнике.

Кассиры обычно говорят, что просто не успели заменить ценник, но покупателю от этого не легче. А если разница в цене не очень большая, то чаще всего люди соглашаются с новой ценой. А часто вообще не знают, что их обманули, если берут много товаров: мало кто будет проверять по чеку цену всех купленных товаров. Так торговые сети недобросовестно относятся к своим обязанностям.

При предлагаемом подходе магазины будут строго следить за актуальностью ценников, считают авторы инициативы, которые ссылаются на опыт некоторых штатом США.

"Введение принципа "честный чек" позволит в кратчайшие сроки искоренить проблему ложных ценников, оградит граждан от переплат при покупках и повысит уровень прозрачности и ответственности в розничной торговле", - говорится в пояснительной записке.

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов подчеркивает, что продать товар по той цене, которая стоит на ценнике, - это обязанность магазина, а не его добрая воля. Ведь по сути работает хитрый, но очень действенный механизм обмана покупателей, за что нет никакой ответственности. За это предусмотрена административная ответственность, но последние пять лет из-за моратория на проверки она фактически отсутствует.

Согласно опросу "Ромир", проведенному в июне 2025 года, треть россиян крайне возмущены ситуацией, когда цена на кассе выше, чем на ценнике. Еще 40% относятся к этому отрицательно, хоть и с меньшей долей возмущения. То есть 76% покупателей недовольны такой ситуацией. Также 48% опрошенных заявили, что отнесутся к торговой точке, в которой это происходит, скорее негативно, а их доверие к магазину снизится. В том числе 12% вряд ли будут в дальнейшем покупать там товары.