Суд в России разрешил использовать в агитации созданные ИИ изображения людей

В Челябинске признано не соответствующим закону решение областной избирательной комиссии, которая запретила предвыборную листовку КПРФ, созданную при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

Избирком считал, что "агитка" нарушает запрет на использование в агитации изображений людей без их согласия. Во время процесса коммунистам удалось доказать, что сгенерированные нейросетями люди физлицами считаться не могут.

В итоге Челябинский областной суд 10 сентября встал на сторону КПРФ, сообщил "Ъ" первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.