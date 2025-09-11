В Екатеринбурге пожарные спасли 40 человек из горевшей 10-этажки

В четверг рано утром в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга произошел пожар в многоквартирном доме.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня, 11 сентября, в восьмом часу утра поступил сигнал о пожаре на улице Родонитовая в уральской столице. На площади в 15 квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка на балконе квартиры на 7-м этаже 10-этажного жилого дома.

Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам было спасено с помощью спасустройств 40 человек, из них 8 детей. В тушении задействовались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 10 часов 29 минут. Причина возгорания устанавливается.