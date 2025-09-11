11 Сентября 2025
Армия и ВПК Омская область
Фото: t.me/avtomat_i_gitara

Омский район станет площадкой проведения XIV Международного фестиваля военно-патриотической песни "Автомат и гитара"

Знаковое культурное событие пройдет в Омской области с 18 по 20 сентября.. XIV Международный фестиваль военно-патриотической песни "Автомат и гитара", посвященный 80-летию Великой Победы и четвертьвековому юбилею крупнейшего в России портала фронтовой авторской песни "Автомат и гитара" соберет творцов и зрителей.

Организаторами это масштабного мероприятия стали Администрация Омского муниципального района, сайт "Автомат и гитара и народный коллектив "Рубеж 55".

"Добрая песня во все времена являлась духовным оплотом воинства России. Поддерживая традиции героев Отечества, свои авторские произведения на сцене фестиваля представят люди в погонах; люди, прошедшие военными дорогами. Каждая их песня - правдивый рассказ о пережитом, живая частица исторической памяти нашего народа", - написал в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

(2025)|Фото: t.me/avtomat_i_gitara

На фестивальной сцене выступят: Александр Жадан, ветеран боевых действий в Афганистане, участник СВО, руководитель группы "СССР" в составе фронтовой творческой бригады ЮВО, г. Минск, Республика Беларусь; Сергей Пантелеев, ветеран боевых действий в Афганистане, фронтовой артист СВО в составе агитвзвода "Алтай", автор-исполнитель, лидер группы "Бачи", г. Барнаул; Сергей Пестов, ветеран боевых действий в Республике Таджикистан, участник СВО, автор-исполнитель, г. Москва; "Добробат", первая в России группа ветеранов СВО, г. Казань; Олеся Спиридонова, супруга действующего участника СВО, автор-исполнитель, г. Стерлитамак; Сергей Лапшин, ветеран боевых действий в Анголе, на Северном Кавказе, автор-исполнитель, г. Тюкалинск; Олег Васильев, ветеран ВДВ, автор-исполнитель, лидер группы "Купола", г. Омск; Степан Рыжаков, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и СВО, поэт, г. Омск; "Новая провинция", группа по руководством ветерана Афганистана Андрея Долганова, фронтовые артисты СВО, Омский район; "Рубеж 55", народный вокальный коллектив, ветераны и действующие сотрудники Пограничной службы ФСБ России, г. Омск.

Отметим, что творческие композиции каждого участника фестиваля уже было высоко оценено зрителями, песни авторов-участников фестивальных мероприятий звучат в эфире федеральных каналов и радиостанций.

"И всё же главное - это живое, эмоциональное общение с аудиторией, единение чувств и мыслей, которое особенно важно сейчас, когда наша страна ведет борьбу за мир и справедливость! Присоединяйтесь к празднику военно-патриотической песни, поддержите талантливых артистов и вспомните вместе с нами о подвигах и славе русских воинов!", - написал Геннадий Долматов.

Концерты в рамках фестиваля пройдут: 18.09.2025г. - ДК с. Богословка, начало - 18-00; 19.09.2025г. - ДК пос. Омский, ДК пос. Новоомский, начало - 18-00; 20.09.2025г. - Гала-концерт, ДК пос. Ростовка, начало - 12-00.

Вход для зрителей свободный.

Теги: автомат и гитара, геннадий долматов, фестиваль, авторская песня


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

