В Прикамье заключенного колонии строгого режима подозревают в финансировании террористов

В Пермском крае заключенный исправительной колонии строгого режима №1 в Соликамске профинансировал международную террористическую организацию. Противоправная деятельность была выявлена краевыми УФСБ и ГУФСИН, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ.

Правоохранительные органы установили, что осужденный является приверженцем радикальных взглядов. По факту содействия террористической деятельности возбуждено и расследуется уголовное дело.

На период следствия и суда осужденный этапирован из колонии в СИЗО. Исправительная колония №1, расположенная в Соликамске, рассчитана на содержание 1,5 тысячи осужденных и относится к учреждениям строгого режима.