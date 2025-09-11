"Ужасающие проблемы": Генпрокуратуру попросили провести проверку срыва отопительного сезона в Якутии

Генпрокурора России Игоря Краснова попросили провести комплексную прокурорскую проверку ситуации со срывом начала отопительного сезона на севере Якутии.

По словам депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, которая и направила запрос Краснову, ситуация в некоторых районах республики "на грани ЧС".

"Отправила запрос в Генпрокуратуру: на севере Якутии ужасающие проблемы с отоплением. Тепло – фундаментальная жизненная необходимость на Севере. Любая задержка и перебои с отоплением – это риск для здоровья и жизни людей", -пишет Авксентьева в своем Telegram-канале.

По ее словам, режим ЧС 4 сентября уже введен в Оленекском районе, где отопительный сезон должен был начаться еще 22 августа. "Сотни жителей сидят без тепла, работы ведутся, но сотрудники ЖКХ не получают зарплату. В Верхнеколымском районе школы переходят на сокращенный день из‑за холода в классах. Первые осенние морозы пришли раньше, чем был включён обогрев. В Томпонском районе отопительный сезон должен был начаться 6 сентября. Кроме Теплого ключа и Тополиного котельные не запущены", - рассказывает депутат.

Авксентьева раскритиковала предложения местных властей. "Какие решения предлагают? Например, в Чурапче – сдвинуть отопительный сезон на месяц (!) в целях экономии. Надеюсь, они не забыли сразу написать письмо в небесную канцелярию, чтобы там продлили лето. Запуск тепла отсрочили также в Усть-Алданском и Намском улусах", - рассказывает народная избранница.