В Москве пройдет чемпионат по коллективным парениям

С 21 сентября по 16 ноября 2025 года в столице пройдет турнир на звание лучшего пар-мастера. Как сообщили организаторы, участие в чемпионате "Пар Москвы - 2025", который состоится в Termoland, может принять любой желающий — от профессионала до любителя.

Участники будут демонстрировать свои навыки в создании качественного пара и иммерсивных авторских программ, в которые они вложат часть своей души и знаний. Каждый сможет представить уникальный подход к искусству парения, демонстрируя мастерство, свое видение шоу и креатива. Зрители смогут насладиться не только захватывающими авторскими техниками, но и атмосферой дружеского соперничества. А победителей ждет крупный призовой фонд.

"Баня — это не только удовольствие, но и безграничное пространство для творчества и жизненной энергии, что ярко подтверждает банный чемпионат", — отмечают организаторы турнира.