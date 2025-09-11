11 Сентября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-начальнику ОБНОН Кировского района и организатору ОПГ Соболю

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику ОБНОН Кировского РУВД города и организатору ОПГ Владиславу Соболю. Группировка действовала в 1999-2000-е годы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на счету группировки 11 доказанных убийств, разбойные нападения и незаконный оборот оружия. Суд установил, что осенью 1999 года ее участники, включая действующих сотрудников милиции, жестоко убили трех человек в лесном массиве, пока пытались получить информацию о наркоторговцах. Летом следующего года были ликвидированы заявитель и свидетели преступления. Одному из очевидцев удалось выжить.

Соболь свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, благодаря чему избежал максимального наказания.

Суд же признал его виновным по пунктам "а", "д", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначил наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний по приговору Кировского районного суда Екатеринбурга от 2006 года, окончательно Соболю назначено наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Напомним, что на днях суд в Екатеринбурге отправил в колонию бывшего милиционера, оперуполномоченного Кировского ГОМа Владимира Семенюка, признав виновным в групповом убийстве в 2000-ых годах. Уголовные дела в отношении других обвиняемых рассматриваются отдельно.

По версии следствия Антон Боровик, вместе с Олегом Анучиным и бывшими милиционерами Владимиром Семенюком, Константином Котиком и Владиславом Соболем еще в 2000-ых годах совершили около 15 убийств (сейчас в уголовных делах числится 11 убийств). На тот момент Соболь возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга. Следствие считает, что мотивом послужил конфликт, к которому привел раздел сфер влияния на наркорынке. Подробнее обо всех инцидентах мы писали ранее.

Теги: Екатеринбург, ОБНОН, ОПГ, Соболь, убийство, суд, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

