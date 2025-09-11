Экс-губернатор Смирнов признался во взяточничестве на сумму около 30 млн рублей

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получил около 30 млн рублей взяток от бизнесменов по контрактам, связанным с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Согласно показаниям экс-губернатора Курской области, его бывший заместитель Алексей Дедов "также брал взятки".

10 сентября следователь в суде сообщил, что в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Экс-губернатор подтвердил, что признал вину и заключил сделку со следствием.

В апреле суд арестовал бывшего губернатора области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, задержанных по делу о хищении более миллиарда рублей при строительстве фортификаций. По данным следствия, они создали схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Стоимость работ искусственно завышалась, а качество снижалось. Сами чиновники получали до 15% в ущерб обороноспособности страны.

Ранее СМИ писали, что хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений в Курской области помогли ВСУ захватить часть российского региона.