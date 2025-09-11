В Госдуму внесут законопроект о праве получения повышенной пенсии с 70 лет

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение проект закона, в случае принятия которого возраст назначения фиксированных выплат к страховой пенсии снизится с 80 до 70 лет.

Автор инициативы - председатель комитета по труду Ярослав Нилов и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев. Изменения планируются в закон "О страховых пенсиях". В настоящее время люди, которые достигли возраста 80 лет или являются инвалидами I группы, имеют право на повышение фиксированной страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности на 100%.

Согласно документу, россияне, достигшие возраста 70 лет получат повышение в размере 100%, а пенсионеры в возрасте более 80 лет — на 200%. По словам Нилова, уже в 70-летнем возрасте у многих пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход.

Гусев, в свою очередь, отметил, что помощь должна приходить именно тогда, когда это нужно, сообщает ТАСС.

Напомним, пенсии в регионах различаются уже больше чем в два раза.