Каждая десятая компания в РФ планирует сократить штат осенью

Предстоящей осенью в России 12% компаний планируют сократить персонал.

Согласно опросу сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", это на 4 п.п. больше, чем в конце 2024 года. Вдвое сократилась доля предприятий, готовых нанимать новых сотрудников – в настоящее время это лишь четверть, тогда как перед 2025 годом их было более половины. Большинство намерено сохранить текущий штат.

Первыми персонал намерены сокращать строительные компании, так как спрос на жилье снижается из-за дорогой ипотеки. Также сокращения затронут машиностроение, добычу сырья и отдельные сегменты ритейла.

Наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли: нетехнические специалисты в IT, джуниоры, маркетологи и административный персонал. Компании предпочитают удерживать опытных универсалов.

По словам экспертов, главная причина роста сокращений заключается в падении потребительского спроса. Дополнительно влияют рост издержек, повышение налогов и дорогие кредиты, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в России почти вдвое выросло число предприятий, которые планируют сокращения работников (11,5% против 6,9%). Тренд на сокращение сотрудников сильнее всего проявляется в добывающей промышленности, машиностроении, фармацевтике. Причина – снижение спроса на продукцию.