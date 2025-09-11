Москва и Ташкент согласовывают въезд в республику по внутренним паспортам

Москва и Ташкент утверждают аспекты для въезда россиян в Узбекистан по внутренним паспортам.

Как заявили в МИД республики, переговорный процесс продолжается и проходит необходимые внутригосударственные процедуры. Поэтому говорить о конкретных сроках реализации пока преждевременно.

В мае текущего года стало известно, что Узбекистан планирует разрешить гражданам РФ, Казахстана и Азербайджана въезд на территорию республики по внутренним паспортам, сообщают "Известия".

Ранее МИД Узбекистана выразил "обеспокоенность" в связи с проверками сограждан на территории России.